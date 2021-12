Quanti sono gli italiani ancora non vaccinati: il picco dei no vax è tra i quarantenni, i dati dell’Iss (Di martedì 7 dicembre 2021) Quanti sono i non vaccinati oggi in Italia? I dati ufficiali aggiornati al primo dicembre, arrivano direttamente dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. In Italia “ci sono ancora 6,5 milioni di persone sopra i 12 anni d’età, che non hanno cominciato il ciclo vaccinale, non hanno fatto nemmeno una dose. Molte di questi sono in fascia lavorativa, fra i 30 e i 60 anni. Le coperture più basse si registrano in particolare fra i 30 e i 49 anni, la fascia d’età caratterizzata da una maggior circolazione del virus”. Così il professor Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il super green pass e l’obbligo vaccinale per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021)i nonoggi in Italia? Iufficiali aggiornati al primo dicembre, arrivano direttamente dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. In Italia “ci6,5 milioni di persone sopra i 12 anni d’età, che non hanno cominciato il ciclo vaccinale, non hanno fatto nemmeno una dose. Molte di questiin fascia lavorativa, fra i 30 e i 60 anni. Le coperture più basse si registrano in particolare fra i 30 e i 49 anni, la fascia d’età caratterizzata da una maggior circolazione del virus”. Così il professor Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il super green pass e l’obbligo vaccinale per ...

