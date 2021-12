Ovazione per Mattarella alla Scala, il pubblico grida "bis" (Di martedì 7 dicembre 2021) Un’Ovazione, lunga sei minuti, e le grida di “bis” rivolte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il pubblico della Scala per assistere alla prima del Macbeth si è alzato in piedi e ha tributato un lunghissimo applauso al capo dello Stato, al suo ingresso con la figlia Laura nel palco d’onore. alla fine dell’applauso, come di consueto, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, l’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha intonato l’inno di Mameli, cantato anche dagli spettatori in sala. “Auspico le scelte vengano fatte consapevolmente, Non credo che si possa tirare la giacca né a una persona come Mattarella né come Mario Draghi” ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Nessuno di noi sa se sarà l’ultima del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Un’, lunga sei minuti, e ledi “bis” rivolte al presidente della Repubblica Sergio. Ildellaper assistereprima del Macbeth si è alzato in piedi e ha tributato un lunghissimo applauso al capo dello Stato, al suo ingresso con la figlia Laura nel palco d’onore.fine dell’applauso, come di consueto, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, l’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha intonato l’inno di Mameli, cantato anche dagli spettatori in sala. “Auspico le scelte vengano fatte consapevolmente, Non credo che si possa tirare la giacca né a una persona comené come Mario Draghi” ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Nessuno di noi sa se sarà l’ultima del ...

