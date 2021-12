“Non vaccinati? Mandare i carabinieri a prenderli”: Bassetti No limits (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – Matteo Bassetti senza limiti: “I non vaccinati? Bisognerebbe Mandare i carabinieri a prenderli a casa”. Il professore ormai non si tiene più, come riporta la notizia di Adnkronos. Bassetti senza freni:”Non vaccinati da andare a prendere a casa” Ebbene sì, la storia di Matteo Bassetti sembra quella di un dottore che, passata una posizione estrema, ne raggiunge altre ancora più estreme, in una scalata potenzialmente infinita. L’ultima perla la regala in collegamento con il programma Tagadà, su La7, mentre scorrono le immagini dei non vaccinati. “Siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università. Capisco che qualcuno possa avere paura del vaccino, ma negare che ci siano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – Matteosenza limiti: “I non? Bisognerebbea casa”. Il professore ormai non si tiene più, come riporta la notizia di Adnkronos.senza freni:”Nonda andare a prendere a casa” Ebbene sì, la storia di Matteosembra quella di un dottore che, passata una posizione estrema, ne raggiunge altre ancora più estreme, in una scalata potenzialmente infinita. L’ultima perla la regala in collegamento con il programma Tagadà, su La7, mentre scorrono le immagini dei non. “Siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università. Capisco che qualcuno possa avere paura del vaccino, ma negare che ci siano ...

