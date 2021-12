"Natale? Ormai Draghi non può più escluderlo". Il Super Green pass non basta, la voce: verso misure estreme, scenario devastante (Di martedì 7 dicembre 2021) Il governo ha già pronti gli "estremi rimedi" nel caso malaugurato in cui il Super Green pass non dovesse riuscire ad arginare la pandemia di Covid. Ipotesi più che concreta, perché le nuove restrizioni portano con sé molti "buchi neri". Primo fra tutti, i controlli quasi impossibili sui mezzi di trasporto pubblico, operazioni a macchia di leopardo che giocoforza si fondano più sulla buonafede e il senso di responsabilità dei cittadini che sul timore di ripercussioni pecuniarie e sanzioni legali. Secondo punto: l'unica via per frenare i contagi resta la campagna vaccinale. Il Super Green pass ha dato un piccolo impulso alle prime vaccinazioni, ma potrebbe non bastare. Se il primo giorno è filato liscio, l'attenzione di Palazzo Chigi si è già spostata sui dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Il governo ha già pronti gli "estremi rimedi" nel caso malaugurato in cui ilnon dovesse riuscire ad arginare la pandemia di Covid. Ipotesi più che concreta, perché le nuove restrizioni portano con sé molti "buchi neri". Primo fra tutti, i controlli quasi impossibili sui mezzi di trasporto pubblico, operazioni a macchia di leopardo che giocoforza si fondano più sulla buonafede e il senso di responsabilità dei cittadini che sul timore di ripercussioni pecuniarie e sanzioni legali. Secondo punto: l'unica via per frenare i contagi resta la campagna vaccinale. Ilha dato un piccolo impulso alle prime vaccinazioni, ma potrebbe nonre. Se il primo giorno è filato liscio, l'attenzione di Palazzo Chigi si è già spostata sui dati ...

