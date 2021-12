Mollo tutto e apro un chiringuito, la recensione: Il Milanese Imbruttito arriva al cinema, per fatturare… (Di martedì 7 dicembre 2021) La recensione di Mollo tutto e apro un chiringuito: il film ideato in collaborazione con gli autori de Il Milanese Imbruttito, al cinema dal 7 dicembre, racconta con ironia la storia di un Milanese e della suanatura di workaholic Ogni mattina, in Africa, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre per sopravvivere. Ogni mattina, a Milano, un Imbruttito si sveglia e sa che dovrà correre per fatturare. La recensione di Mollo tutto e apro un chiringuito, il film ideato in collaborazione con gli autori de Il Milanese Imbruttito, in uscita al cinemasi il 7 dicembre, inizia da qui per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladiun: il film ideato in collaborazione con gli autori de Il, aldal 7 dicembre, racconta con ironia la storia di une della suanatura di workaholic Ogni mattina, in Africa, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre per sopravvivere. Ogni mattina, a Milano, unsi sveglia e sa che dovrà correre per fatturare. Ladiun, il film ideato in collaborazione con gli autori de Il, in uscita alsi il 7 dicembre, inizia da qui per ...

