Milano | Sala consegna Ambrogini | ' esempio di chi cambia ma resta fedele'

(Di martedì 7 dicembre 2021), 7 dic. (Adnkronos) - Ladeglid'oro, massima onorificenza di, è "l'occasione per confrontarsi con l'identità più profonda" della città. "Tutti voi insigniti date modo adi riconoscersi e siete la punta più avanzata di una città che sare rimanendoai suoi principi", dice dal palco del Teatro Dal Verme il sindaco Giuseppe. Il primo cittadino cita Sant'Ambrogio 'Vivete bene e muterete i tempi' ed elogia una città che in tempi complessi e incerti guarda al futuro con "l'ottimismo della ragione". Tra i più applauditi Tommaso Claudi, rimasto a presidiare l'ambasciata italiana in Afghanistan durante i giorni della conquista di Kabul da parte dei talebani, lo staff di PizzAut, la pizzeria gestita da ...

Advertising

fattoquotidiano : SALA, ULTIMO STADIO Miracolo a Milano. La denuncia di un piccolo gruppo di cittadini, sostenuta da un unico giornal… - slCIPCIP : Sindaco #sala #Milano “Chissà se sarà ultima prima da presidente per Mattarella oggi alla Scala” … niente, c’è poco… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAN SIRO - Sala, sindaco di Milano: 'Credo di aver fatto rispettare le regole' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAN SIRO - Sala, sindaco di Milano: 'Credo di aver fatto rispettare le regole' - milanmagazine_ : SAN SIRO - Sala, sindaco di Milano: 'Credo di aver fatto rispettare le regole' -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sala

... durante il viaggio in regionale traCadorna e Varese Nord una ragazza è stata bloccata da ...provato ad assalire un'altra ragazza che attendeva di salire a sua volta su un convoglio nellad'...Dopo aver ricevuto un Ambrogino d'Oro presso, alla presenza del sindaco Giuseppe, Baresi si è lasciato andare a un commento sul confronto tra inglesi e meneghini. Il Milan dovrà ...Milano, 7 dic. (Adnkronos) - La consegna degli Ambrogini d'oro, massima onorificenza di Milano, è 'l'occasione per confrontarsi con l'identità ..."Ovviamente non si può nascondere l'importanza del calcio per Milano, per cui anche dal mio punto di vista, nella relazione con le squadre, cerco sempre di far rispettare le regole e credo di averle f ...