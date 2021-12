L'alta inflazione non sarà passeggera, l'Ue si attrezzi (Di martedì 7 dicembre 2021) Il comunicato stampa ufficiale sulle previsioni economiche d’autunno della Commissione europea dell’11 novembre si intitola “Dalla ripresa all’espansione, con qualche turbolenza”. Una valutazione che si va indebolendo, per analisti e commentatori. Quindi bisogna interrogarsi su cosa fare se lo scenario peggiorasse, riflettendo sin d’ora su quali politiche andrebbero predisposte per evitare frenate troppo brusche. Il focus è sull’inflazione, sulle cause e sui rimedi. La mia tesi (da tempo) è che l’inflazione non sarà passeggera (anche se spero di sbagliarmi) perché quando la stessa si incardina nei prezzi delle materie prime, unite a politiche fiscali e monetarie, eccezionalmente (ma necessariamente!) espansive, le correzioni richiedono sempre tempo. A ciò si aggiunge che la pressione della transizione energetica e più ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Il comunicato stampa ufficiale sulle previsioni economiche d’autunno della Commissione europea dell’11 novembre si intitola “Dalla ripresa all’espansione, con qualche turbolenza”. Una valutazione che si va indebolendo, per analisti e commentatori. Quindi bisogna interrogarsi su cosa fare se lo scenario peggiorasse, riflettendo sin d’ora su quali politiche andrebbero predisposte per evitare frenate troppo brusche. Il focus è sull’, sulle cause e sui rimedi. La mia tesi (da tempo) è che l’non(anche se spero di sbagliarmi) perché quando la stessa si incardina nei prezzi delle materie prime, unite a politiche fiscali e monetarie, eccezionalmente (ma necessariamente!) espansive, le correzioni richiedono sempre tempo. A ciò si aggiunge che la pressione della transizione energetica e più ...

