Intesa in Ue sulle riduzioni Iva | inclusi anche assorbenti e mascherine

(Di martedì 7 dicembre 2021) La nuova direttiva sull’aliquota Iva approvata dall’Ecofin aggiorna le liste dei beni e servizi sui quali gli Stati membri possono ridurre l’imposta. Si tratta di prodotti connessi alla salute pubblica, all’ambiente, al digitale. Tra questi, come si legge nell’allegato III del pacchetto norme, l’Ue include gli- oggetti in Italia della tampon tax prevista in manovra, con una riduzione Iva dal 22% al 10% - male “protettive sanitarie”. La riduzione, inoltre, secondo le nuove norme sarà praticabile su biciclette, comprese quelle elettriche, ristrutturazioni si abitazioni, accesso a internet. La direttiva non obbliga gli Stati Ue a ridurre l’Iva ma concede maggiore libertà per tagliare l’imposta su una serie di prodotti e servizi. “Tutti gli Stati membri devono essere trattati allo stesso modo e devono ...