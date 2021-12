Il Super green pass potrebbe non bastare: Draghi non esclude “misure estreme”: il retroscena (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Super green pass potrebbe non bastare. Il governo ha già pronti gli “estremi rimedi” nel caso malaugurato in cui anche con la carta verde rafforzata non si riuscissero ad arginare l’epidemia e l’aumento dell’indice di contagio. Quest’ultimo aspetto è particolarmente preoccupante per il premier Draghi. Dalle parti di Palazzo Chigi nessuno si nasconde dietro un dito: il caos sui controlli quasi impossibili sui mezzi di trasporto si fondano più sulla correttezza dei cittadini che sulla reale capacità di ottemperare ai controlli. Se il Super green pass non bastasse… Il vaccino è e rimane il punto dirimente per frenare i contagi. Ma la campagna vaccinale non è che abbia ottenuto un grandissimo impulso dal Super ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilnon. Il governo ha già pronti gli “estremi rimedi” nel caso malaugurato in cui anche con la carta verde rafforzata non si riuscissero ad arginare l’epidemia e l’aumento dell’indice di contagio. Quest’ultimo aspetto è particolarmente preoccupante per il premier. Dalle parti di Palazzo Chigi nessuno si nasconde dietro un dito: il caos sui controlli quasi impossibili sui mezzi di trasporto si fondano più sulla correttezza dei cittadini che sulla reale capacità di ottemperare ai controlli. Se ilnon bastasse… Il vaccino è e rimane il punto dirimente per frenare i contagi. Ma la campagna vaccinale non è che abbia ottenuto un grandissimo impulso dal...

Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - luigibagnato : RT @Alternativa_it: Il super green pass ha una serie di ricadute nella società, ricadute che derivavo dalla politica del ricatto messa in a… - CostaAndrea70 : Ieri a @tagadala7 -