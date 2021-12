I 5 più grandi successi di Gazzelle | da Quella Te a Fo**uta Canzone

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) Nei piùdic’è la risultante del nuovo cantautorato italiano, quello che dall’indie attinge l’essenziale per servirlo alla mensa del pop. Il risultato – per dirla come Ghigo Renzulli – è uno stile che allo schianto emozionale e intimo dell’artista unisce la tensione del rock. La voce di Flavio Bruno Pardini – questo il nome di– si riconosce a distanza: nel suo timbro c’è il brit-pop che ci piace, ma anche l’it pop che sì, anche questo ci piace.Te (2016) In qualsiasi best of che ci si ritrova a compilare non manca mai il singolo d’esordio dell’artista.Te è l’esordio di, una ballata indie pop dal primo album Superbattito (2017) che letteralmente gli spiana la strada nella scena italiana. ...