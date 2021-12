(Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo l'ultima puntata nella Casa del 'Vip ' riprendono letra. A riaccendere la scintilla è unascritta dall'attore per la ragazza e che lei non ...

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di Grande Fratello è con noi la pazzesca Clarissa Salassié! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per… - ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 Soleil e Alex nel loop: una lettera riapre le discussioni - #Grande #Fratello #Soleil #loop: - ilmio3go : Rudy ti prego ora tocca alle stanze del Grande Fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Dopo l'ultima puntata nella Casa del 'Vip ' riprendono le discussioni tra Alex e Soleil . A riaccendere la scintilla è una lettera scritta dall'attore per la ragazza e che lei non prende bene. Soleil non comprende ...La love story, battezzata 'chimica artistica' da Alex Belli, tiene banco ormai da settimane, e invece di spegnersi sembra essersi consumata sotto le coperte del Gf Vip. Nonostante questo, c'è una '...Luca Onestini ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex gieffino.Alex Belli sembra essere intenzionato a lasciare il Grande Fratello Vip per Delia. E se non dovesse perdonarlo? Ecco cosa ha detto il gieffino ...