Ultime Notizie dalla rete : Mou avesse E se Mou avesse perso il tocco anche come comunicatore? 'Io sono ancora grande, è il cinema a essere diventato piccolo'. Così rispondeva Norma Desmond a chi le ricorda di quanto fosse stata grande come attrice. Dialoghi di un vecchio film americano, del ...

Roma si ribella: tiro al bersaglio su Mourinho, è la fine di un mito? Peccato che Mou abbia 58 anni mentre Dan ne avesse 75' e ancora: 'Se non fosse Mourinho, stampa e radio lo avrebbero massacrato, la tifoseria avrebbe già chiesto DDR in panca, la squadra lo avrebbe ...

Azzardare giudizi sommari sarebbe almeno prematuro. Ma a cinque mesi dal suo sbarco a Roma, il ritorno in Italia di José Mourinho lascia aperte più domande di quante non ne aves ...

L’impresa sudamericana del Palmeiras La squadra brasiliana ha vinto due Copa Libertadores in un anno. L’uomo che parla ai giornalisti a fine partita ha un atteggiamento sereno, che pure stride con gli occhi spiritati di chi è in trance a ...

