Droga e festini | don Francesco arrestato patteggia 3 anni e 8 mesi

Prato, 7 dicembre 2021 - Tre anni e otto mesi di pena: il tribunale di Prato ha accordato il patteggiamento a don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per i festini con la droga e per aver sottratto denaro alla sua parrocchia oltre che per aver truffato i fedeli. Tenendo conto del parere favorevole delle parti il gip ha accolto il patteggiamento nell'udienza di oggi.