Covid, farmaco e cura made in Italy: “In 2 anni primi test su uomo” (Di martedì 7 dicembre 2021) La strada è lunga, però il razionale scientifico è provato, il brevetto c’è e la speranza è che possa portare a un candidato farmaco – forse aerosol – da iniziare a testare sull’uomo “nel giro di un paio d’anni”. Angelo Reggiani, ricercatore senior e principal investigator in farmacologia all’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova, fa il punto con l’Adnkronos Salute su quella che potrebbe diventare una cura ‘made in Italy’ in grado di contrastare tutti i coronavirus presenti e futuri, a cominciare dal Sars-CoV-2 con tutte le sue varianti, semplicemente sbarrando la porta che usano per entrare dentro il nostro organismo. “Non è ancora un farmaco – tiene a premettere lo scienziato – ma è il primo tassello per arrivarci. E non ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) La strada è lunga, però il razionale scientifico è provato, il brevetto c’è e la speranza è che possa portare a un candidato– forse aerosol – da iniziare aare sull’“nel giro di un paio d’”. Angelo Reggiani, ricercatore senior e principal investigator inlogia all’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova, fa il punto con l’Adnkronos Salute su quella che potrebbe diventare unain’ in grado di contrastare tutti i coronavirus presenti e futuri, a cominciare dal Sars-CoV-2 con tutte le sue varianti, semplicemente sbarrando la porta che usano per entrare dentro il nostro organismo. “Non è ancora un– tiene a premettere lo scienziato – ma è il primo tassello per arrivarci. E non ...

