Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso: con esempi di prova orale già pronti e simulatore EDISES per la prova scritta. A 150 EURO (Di martedì 7 dicembre 2021) In attesa del Decreto di aggiornamento del bando di Concorso per le scuole secondarie di I e II grado, Orizzonte Scuola e SOGES aggiornano il corso per la preparazione con l'aggiunta di nuovi materiali e l'adattamento alle nuove prove selettive. Più di 120 ore di Video lezioni, dispense, simulatore prova scritta ed esempi di prova orale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) In attesa del Decreto di aggiornamento del bando diper le scuole secondarie di I e II grado, Orizzonte Scuola e SOGES aggiornano ilper la preparazione con l'aggiunta di nuovi materiali e l'adattamento alle nuove prove selettive. Più di 120 ore di Video lezioni, dispense,eddi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso: con esempi di prova orale già pronti e simulatore EDISES per la… - OpheliaFra : Quale è un libro che vi ha fatto davvero piangere? Inizio io: il manuale disciplinare per i concorsi a cattedra per… - v_dicresce : Qualcuno potrebbe spiegarmi come mai l'USR del Lazio non è in grado di pubblicare una benedetta graduatoria a più d… -