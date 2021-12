Champions League oggi: orari partite 7 dicembre, programma in chiaro, tv, streaming Canale5, Sky e Infinity (Di martedì 7 dicembre 2021) Torna il grande spettacolo della Champions League di calcio 2021, e lo fa già questa sera con otto partite, iniziando dalle ore 18.45, quando il Paris Saint-Germain ospiterà il Club Brugge in diretta su Sky Sport Uno ed Inifinty +, contemporaneamente all’incontro tra Lipsia e Manchester City, questa volta su Sky Sport Football. Alle 21 toccherà dunque alle due milanesi, Milan ed Inter, opposte rispettivamente a Liverpool e Real Madrid per due sfide molto affascinanti, mentre l’Ajax se la vedrà con lo Sporting Lisbona. In campo anche il Borussia Dortmund di Haaland, opposta al Besiktas, con l’Atletico Madrid che incrocerà i guantoni con il Porto; a chiudere il quadro saranno invece Shakhtar Donetsk e Tiraspol. programma Champions League oggi: Martedì 7 ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Torna il grande spettacolo delladi calcio 2021, e lo fa già questa sera con otto, iniziando dalle ore 18.45, quando il Paris Saint-Germain ospiterà il Club Brugge in diretta su Sky Sport Uno ed Inifinty +, contemporaneamente all’incontro tra Lipsia e Manchester City, questa volta su Sky Sport Football. Alle 21 toccherà dunque alle due milanesi, Milan ed Inter, opposte rispettivamente a Liverpool e Real Madrid per due sfide molto affascinanti, mentre l’Ajax se la vedrà con lo Sporting Lisbona. In campo anche il Borussia Dortmund di Haaland, opposta al Besiktas, con l’Atletico Madrid che incrocerà i guantoni con il Porto; a chiudere il quadro saranno invece Shakhtar Donetsk e Tiraspol.: Martedì 7 ...

