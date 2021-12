Borse al traino del settore tech dopo rassicurazioni su Omicron e intervento Cina

(Di martedì 7 dicembre 2021) La Banca centrale della Repubblica popolare ha tagliato il tasso di riserve obbligatoria, liberando risorse per gli investimenti. A Piazza Affari occhi puntati su Stellantis, che ha annunciato la nuova strategia software. Petrolio in rialzo, lo spread sale a 133 punti

In rialzo Piazza Affari (+1,9%), meglio delle altre principali Borse europee, trainata dalle auto, con Stellantis (+3%), e da Cnh (+3,1%). Bene le utility, tra cui spiccano Italgas (+2,8%), Hera (+2,7 ...La volatilità degli ultimi giorni ha colpito soprattutto gli asset di rischio, tra i quali rientrano le criptovalute. Forte recupero del petrolio, il dollaro si rafforza sull'euro. L'ex consigliere de ...