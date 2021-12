Bollette, l’Italia è energeticamente vulnerabile: l’attuale modello va superato (Di martedì 7 dicembre 2021) Ci ricordiamo di quanto spendiamo per la nostra energia solo in occasione delle stangate che puntualmente arrivano ogni anno, nel bel mezzo della stagione invernale. Il massimo storico raggiunto dai prezzi nel settore elettrico e del gas ha reso evidente la vulnerabilità energetica dell’Italia, non mettendo mai nella giusta evidenza i benefici dovuti all’incremento che le fonti di energia rinnovabile (Fer) hanno sulla nostra economia. Come sempre, si ricorda che la produzione di energia rinnovabile deve essere considerata una priorità per il nostro paese solo dopo aver massimizzato il potenziale di efficienza energetica: un kilowattora non prodotto (grazie al risparmio ed efficienza energetici) è sempre meglio di uno prodotto, seppur da fonti rinnovabili. Concetto semplice che tutti possono comprendere facilmente. Come ha giustamente fatto rilevare il senatore Gianni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Ci ricordiamo di quanto spendiamo per la nostra energia solo in occasione delle stangate che puntualmente arrivano ogni anno, nel bel mezzo della stagione invernale. Il massimo storico raggiunto dai prezzi nel settore elettrico e del gas ha reso evidente la vulnerabilità energetica del, non mettendo mai nella giusta evidenza i benefici dovuti all’incremento che le fonti di energia rinnovabile (Fer) hanno sulla nostra economia. Come sempre, si ricorda che la produzione di energia rinnovabile deve essere considerata una priorità per il nostro paese solo dopo aver massimizzato il potenziale di efficienza energetica: un kilowattora non prodotto (grazie al risparmio ed efficienza energetici) è sempre meglio di uno prodotto, seppur da fonti rinnovabili. Concetto semplice che tutti possono comprendere facilmente. Come ha giustamente fatto rilevare il senatore Gianni ...

