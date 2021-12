Allenamento Juve pre Malmoe | le ultime dalla Continassa – VIDEO

(Di martedì 7 dicembre 2021)pre: la rifinitura alladei bianconeri in vista del match di Champions League (Mauro Munno inviato alla) – Primo o secondo posto. È questa la doppia strada ad avvicinare laverso l’ultimo match della fase a gironi di Champions League contro il: primo o secondo gradino del podio per Allegri? Nel giorno di vigilia, martedì 7 dicembre, i bianconeri scendono in campo allaper la seduta di rifinitura.ntusnews24 segue LIVE con immagini e. CLICCA QUI PER I DETTAGLI L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : Si inizia! Live su @JuventusTv la rifinitura pre #JuveMFF! - Gazzetta_it : #Milan #Tomori torna e la difesa regge. Il piatto preferito, il fisico da statua, quel gol alla Juve e… Il suo mondo - PesceFrancesco1 : RT @juventusfc: Si inizia! Live su @JuventusTv la rifinitura pre #JuveMFF! - junews24com : Kean Chiellini, la novità dall'allenamento della Juve pre Malmoe - - AbdoulR37230833 : RT @juventusfc: Si inizia! Live su @JuventusTv la rifinitura pre #JuveMFF! -

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento Juve

pre Malmoe: la rifinitura alla Continassa dei bianconeri in vista del match di Champions League (Mauro Munno inviato alla ...TORINO - Primoper ladopo la vittoria interna contro il Genoa. I bianconeri dovranno subito preparare l a gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo H di Champions League contro gli ...? Kean Chiellini, la novità dall’allenamento della Juve pre Malmoe. Ecco le ultime in vista del match di Champions League La Juve è scesa in campo questa mattina alla Continassa, nell’allenamento di r ...Il terzino, fuori fa fine ottobre, è tornato in gruppo alla vigilia di Juventus-Malmoe di Champions League. Ancora out McKennie e Ramsey. Mattia De Sciglio, fuori fa fine ottobre, è tornato in gruppo ...