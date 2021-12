Veronica Gentili, tacco a spillo ‘red passion’: la visuale dal basso fa impazzire i fan – FOTO (Di lunedì 6 dicembre 2021) Scatti a luci rosse per Veronica Gentili, ecco qual è la reazione dei fan su Instagram. La conduttrice Veronica Gentili è prontissima per una nuova puntata di Controcorrente, il programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Scatti a luci rosse per, ecco qual è la reazione dei fan su Instagram. La conduttriceè prontissima per una nuova puntata di Controcorrente, il programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Veronica Gentili a Controcorrente così? E lo studio si ferma: scollatura esagerata, bollori su Rete 4 – Libero Quot… - abrenuntio666 : RT @FiLazzerini: alla dr.ssa Veronica Gentili per aver fatto brillantemente da spalla, nel corso della trasmissione 'Controcorrente', al su… - FiLazzerini : alla dr.ssa Veronica Gentili per aver fatto brillantemente da spalla, nel corso della trasmissione 'Controcorrente'… - Casertasette : La Veronica Gentili si lamenta che in studio gli ospiti sono ingestibili però continua ad invitare 10 persone alla volta #controcorrente - NicoSpinelli8 : Professionista valente, capace e bellissima. Veronica Gentili ? #controcorrente -