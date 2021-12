Uomini e Donne anticipazioni 6 dicembre: Biagio Di Maro ne avrà combinata un’altra delle sue con Bernarda? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Biagio Di Maro, nei pochi anni di permanenza a Uomini e Donne, è riuscito a imporsi come uno dei protagonisti più conosciuti e al centro della polemica del parterre. Il Cavaliere partenopeo riesce sempre a stupire i telespettatori con nuove conoscenze amorose e con il suo carattere particolare. Biagio Di Maro è noto per essere un uomo passionale, che, però, non è riuscito a concretizzare un reale rapporto amoroso con le Dame fino a oggi. Biagio Di Maro è uscito con Gemma Galgani, con la quale ci sono stati due baci. In seguito anche Isabella Ricci si è avvicinata al Cavaliere. Ma la storia di Biagio Di Maro che più ha fatto discutere è quella con Sara Zilli. I due si sono presi, lasciati e ripresi, fino a qualche ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021)Di, nei pochi anni di permanenza a, è riuscito a imporsi come uno dei protagonisti più conosciuti e al centro della polemica del parterre. Il Cavaliere partenopeo riesce sempre a stupire i telespettatori con nuove conoscenze amorose e con il suo carattere particolare.Diè noto per essere un uomo passionale, che, però, non è riuscito a concretizzare un reale rapporto amoroso con le Dame fino a oggi.Diè uscito con Gemma Galgani, con la quale ci sono stati due baci. In seguito anche Isabella Ricci si è avvicinata al Cavaliere. Ma la storia diDiche più ha fatto discutere è quella con Sara Zilli. I due si sono presi, lasciati e ripresi, fino a qualche ...

Advertising

CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - fabioLeman : @PaoloBorg Come al solito chi ci perde , diciamolo , sono le donne che subiscono anche questo piccolo sopruso ( ave… - LalienoJ : @franchetti18 @watashiwasimona No. Le donne vengono uccise perché odiate in quanto donne, chiamasi misoginia ed è u… -