Strefezza | l’esterno goleador che fa impazzire tutta Lecce

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La rincorsa promozione delverso la Serie A ha un nome: Gabriel TadeuRebelato, o semplicemente. Impatto fin qui devastante dell’ex SPAL, che con i suoi 9 centri in campionato è in vetta alla classifica cannonieri. Un’esplosione inattesa, ma che sta svoltando in positivo la stagione dei giallorossi., 1,69 m di esplosività Solo 1,69 m di altezza, esattamente come un certo Lionel Messi, ma tantissima dinamicità. Corsa e fiato lo rendono un esterno duttile, in grado di giocare come esterno in un centrocampo a 5 o da ala, come accade neldi Marco Baroni. Predilige correre sulla fascia destra, sebbene si possa adattare a giocare sul versante opposto. Due dei nove bersagli centrati li ha realizzati proprio contro la sua ex squadra, la SPAL, che lo ha reso noto ...