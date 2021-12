Silvio Berlusconi strizza ancora l'occhio al Movimento 5 stelle (Di lunedì 6 dicembre 2021) Più si avvicinano le elezioni per il Presidente della Repubblica, più Silvio Berlusconi si ammorbidisce. E dopo essersi espresso in maniera positiva sul reddito di cittadinanza, il Cavaliere torna a spendere parole al miele per il Movimento 5 stelle. Il Movimento infatti rappresenta la prima forza nell’attuale Parlamento. In un’intervista a Milano Finanza, che sarà pubblicata sul numero speciale dei 35anni del quotidiano, Berlusconi afferma: “Il voto al Movimento 5 stelle, dalquale siamo lontanissimi, nasceva da motivazioni tutt’altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di politica per la quale è nata Forza Italia. I Cinque stelle non sono riusciti a dare una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Più si avvicinano le elezioni per il Presidente della Repubblica, piùsi ammorbidisce. E dopo essersi espresso in maniera positiva sul reddito di cittadinanza, il Cavaliere torna a spendere parole al miele per il. Ilinfatti rappresenta la prima forza nell’attuale Parlamento. In un’intervista a Milano Finanza, che sarà pubblicata sul numero speciale dei 35anni del quotidiano,afferma: “Il voto al, dalquale siamo lontanissimi, nasceva da motivazioni tutt’altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di politica per la quale è nata Forza Italia. I Cinquenon sono riusciti a dare una ...

