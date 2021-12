Scacchi | Ian Nepomniachtchi | si fa molto dura dopo lo svarione dell’ottava partita Magnus Carlsen | lotta psicologica per ora vinta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Un’immagine ha fatto il sostanziale giro del webstico nella giornata di ieri. Si parla, naturalmente, di quella di Ianche guarda in alto, con atteggiamento disperato perché poco prima si è causato un danno che lo ha portato a perdere l’ottavadel match per il Campionato del Mondo contro. Ora il norvegese è avanti 5-3, e due vittorie consecutive ottenute con il Bianco pesano tanto in ottica futura. C’è un giorno di riposo, ma chissà se per lo sfidante basterà. Il tema dellail russo l’ha voluto portare sull’apertura che porta il nome del suo Paese, la Difesa Russa, anche se è ugualmente (o anche più) nota come Petroff, o Petrov che dir si voglia. Il Campione del Mondo ha però subito deviato con 3. d4 rispetto a 3. Cxe5 (la più ...

Seguono ben 40 minuti e 41 secondi di riflessione da parte del norvegese, che opta per una non proprio usuale 10. De1+. A quel punto l'impressione è che voglia accontentarsi del mezzo punto invece che ...... per il match mondiale ditra il campione del mondo, il norvegese Magnus Carlsen , e lo sfidante, il russoNepomniachtchi. Ma gli scenografi di The Squid Game potrebbero usarle ...Magnus Carlsen, in maniera nettamente più breve rispetto a quanto accaduto due giorni fa, firma la seconda vittoria nel match per il Campionato del Mondo 2021. Gli scacchi sembrano destinati a rimaner ...You Are Your Best Moves: tu sei la tua mossa migliore. E perdi. Tu sei quel che di meglio riesci a fare. Dipende solo da te. Conta la tua capacità, la tua abilità, la tua intelligenza.