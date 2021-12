Sampdoria, Massimo Ferrero arrestato dalla guardia di finanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla guardia di finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure – reduce dalla sconfitta con la Lazio e pronta al derby col Genoa – non è coinvolta nelle indagini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della, è statodinell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta.è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure – reducesconfitta con la Lazio e pronta al derby col Genoa – non è coinvolta nelle indagini. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolt… - mirkotwitta : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - cicciojumped3 : RT @sportface2016: +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Massimo Cagliari - Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici ... che manca dallo scorso 17 ottobre in occasione del successo contro la Sampdoria: quella con i ... La piattaforma, da quest'anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo ...

Il Toro va a Cagliari con il mal di trasferta ... il Cagliari ha vinto soltanto una delle 10 partite giocate in casa in Serie A (3 - 1 v Sampdoria a ...- i granata non infilano almeno cinque trasferte di fila senza reti in un singolo massimo ...

Arrestato il patron della Sampdoria Massimo Ferrero Calcio e Finanza Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il provvedimento arriva nell’ambito di un’inchiesta per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, il club blucerchiato non è ...

Massimo Ferrero arrestato per «reati societari e bancarotta»: la Sampdoria non è coinvolta Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, la ...

... che manca dallo scorso 17 ottobre in occasione del successo contro la: quella con i ... La piattaforma, da quest'anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del...... il Cagliari ha vinto soltanto una delle 10 partite giocate in casa in Serie A (3 - 1 va ...- i granata non infilano almeno cinque trasferte di fila senza reti in un singolo...Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il provvedimento arriva nell’ambito di un’inchiesta per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, il club blucerchiato non è ...Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, la ...