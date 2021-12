Roma-Lido, tabelloni fuori uso in tutte le stazioni. Atac: “Guardate gli orari su internet” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ostia – Sembra non esserci fine ai disservizi sulla Roma-Lido, la ferrovia che collega il centro della Capitale a Ostia. Questa mattina, ad essere k.o. sono i tabelloni informativi di tutte le stazioni attualmente attive, e cioè quelle comprese fra Eur Magliana e Lido Centro (leggi qui). Impossibile conoscere gli orari dei treni, quindi, a meno che non si abbia la possibilità di consultare il sito internet di Atac. Ed è proprio questa l’alternativa che l’Azienda capitolina ha fornito ai pendolari che, esasperati, l’hanno contattata per avere delle spiegazioni. “In tutte le stazioni i pannelli informativi sono fuori servizio, ci scusiamo per il disagio“, hanno risposto da ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ostia – Sembra non esserci fine ai disservizi sulla, la ferrovia che collega il centro della Capitale a Ostia. Questa mattina, ad essere k.o. sono iinformativi dileattualmente attive, e cioè quelle comprese fra Eur Magliana eCentro (leggi qui). Impossibile conoscere glidei treni, quindi, a meno che non si abbia la possibilità di consultare il sitodi. Ed è proprio questa l’alternativa che l’Azienda capitolina ha fornito ai pendolari che, esasperati, l’hanno contattata per avere delle spiegazioni. “Inlei pannelli informativi sonoservizio, ci scusiamo per il disagio“, hanno risposto da ...

