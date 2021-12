Real Madrid | Casemiro | «Vicino all’Inter più volte | ma ora sono qui»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il centrocampista delha presentato la partita di domani contro l’Inter. Le parole del brasiliano Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del, ha presentato la partita contro l’Inter: TRASFERIMENTO– «Sì, è vero! Quando ero al Porto ho avuto la possibilità di andare. Ho preso una decisione difficile, perché l’Inter è una grande squadra. Anche quando ero al San Paolo avevo la possibilità di andare a giocare per l’Inter, ma purtroppo non è successo. Però adessoqui». BIG ITALIANE – «In Italia cigrandi squadre, come l’Inter e il Milan, che ammiro tantissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Commenta per primo Ilnon sarebbe interessato al centrocampista del Manchester United Paul Pogba . Secondo Marca l'obiettivo dei Blancos è quello di rinnovare il contratto a chi c'è già, principalmente Modric e ...Probabili formazioni Partita di cartello e di alto livello per l'Inter che, nonostante la matematica qualificazione, vuole provarci per il primo posto contro il. In difesa potrebbe ...Il centrocampista del Real Madrid Casemiro ha presentato la partita di domani contro l’Inter. Le parole del brasiliano Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Real Madrid, Casemir ...Il centrale olandese potrebbe essere la sorpresa nell'undici di partenza di Inzaghi contro il Real Madrid di Ancelotti ...