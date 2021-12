Paolo Bonolis e Laura Freddi | dopo la separazione spunta il retroscena | la relazione non è finita

Leggi su topicnews

(Di lunedì 6 dicembre 2021)hanno formato una coppia davvero formidabile malail: ecco di che si tratta Uno dei conduttori che ha cambiato la storia della televisione italiana con la sua ironia, simpatia e il suo profondo senso di professionalità spopolando grazie ai suoi programmi di successo come Avanti un altro, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e gli storici Bim Bum Bam e 3…2…1 contatto ha sempre mostrato un enorme senso di comunicazione, una dote fuori dal comune. Ha inoltre vinto un Guiness dei primati per aver pronunciato in un minuto più di 332 parole: ovviamente stiamo parlando del mitico. Egli è legato a Sonia Bruganelli, oggi opinionista del Grande ...