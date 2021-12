"Nemmeno fosse l'ultimo dei delinquenti". Dettagli-choc sull'arresto di Ferrero: come lo hanno sbattuto in carcere (Di lunedì 6 dicembre 2021) In manette Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria. Un terremoto in Serie A: l'arresto è scattato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Pola, in Calabria. Le accuse mosse dalla Guardia di Finanza sono quelle di reati societari e bancarotta. Il club blucerchiato, da quello che si è appreso sin dal principio, non è coinvolto nelle indagini. Ferrero è stato trasferito in carcere. Per altre cinque persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tra gli arrestati - si apprende- ci sono anche Giorgio e Vanessa Ferrero, rispettivamente nipote e figlia di del presidente. Secondo quanto scrive Repubblica, già nei giorni scorsi erano emerse indiscrezioni su una nuova indagine per bancarotta fraudolenta ai danni del presidente sampdoriano . Ferrero - lo si ricorda - era stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) In manette Massimo, il presidente della Sampdoria. Un terremoto in Serie A: l'è scattato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Pola, in Calabria. Le accuse mosse dalla Guardia di Finanza sono quelle di reati societari e bancarotta. Il club blucerchiato, da quello che si è appreso sin dal principio, non è coinvolto nelle indagini.è stato trasferito in. Per altre cinque persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tra gli arrestati - si apprende- ci sono anche Giorgio e Vanessa, rispettivamente nipote e figlia di del presidente. Secondo quanto scrive Repubblica, già nei giorni scorsi erano emerse indiscrezioni su una nuova indagine per bancarotta fraudolenta ai danni del presidente sampdoriano .- lo si ricorda - era stato ...

