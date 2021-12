Natale a Firenze (Di lunedì 6 dicembre 2021) Firenze, una delle più belle città d’arte del mondo, la culla del Rinascimento, in questi giorni di Avvento vive uno dei momenti più magici grazie all’atmosfera che creano le luci scintillanti, le decorazioni incantate e i mercatini dislocati nelle varie piazze. Firenze si trasforma in una cartolina di Natale grazie al maestoso e sfavillante albero che domina Piazza Duomo, alle proiezioni e ai giochi di Luci F-Light sul Ponte Vecchio, alle statue illuminate sul Ponte Santa Trinita e ai tanti mercatini nelle piazze più suggestive. Basti pensare a quello organizzato da Heidelberg, il più antico della Germania, in Piazza Santa Croce con gli chalet in legno o a quello scozzese in Piazza Santa Maria Novella o la Fierucola dell’Immacolata in Piazza Santissima Annunziata. La via dello shopping per eccellenza, via Tornabuoni vi aspetta per ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 dicembre 2021), una delle più belle città d’arte del mondo, la culla del Rinascimento, in questi giorni di Avvento vive uno dei momenti più magici grazie all’atmosfera che creano le luci scintillanti, le decorazioni incantate e i mercatini dislocati nelle varie piazze.si trasforma in una cartolina digrazie al maestoso e sfavillante albero che domina Piazza Duomo, alle proiezioni e ai giochi di Luci F-Light sul Ponte Vecchio, alle statue illuminate sul Ponte Santa Trinita e ai tanti mercatini nelle piazze più suggestive. Basti pensare a quello organizzato da Heidelberg, il più antico della Germania, in Piazza Santa Croce con gli chalet in legno o a quello scozzese in Piazza Santa Maria Novella o la Fierucola dell’Immacolata in Piazza Santissima Annunziata. La via dello shopping per eccellenza, via Tornabuoni vi aspetta per ...

