Minacce a Fedriga dai No vax,presidente Regioni sotto scorta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è dalla scorsa settimana sotto scorta a causa delle decine di Minacce ricevute dal mondo No ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Governatore del Friuli Venezia Giulia edella Conferenza delle, Massimiliano, è dalla scorsa settimanaa causa delle decine diricevute dal mondo No ...

Advertising

sbonaccini : Piena e massima solidarietà al collega @M_Fedriga Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia e Presidente della… - Adnkronos : Decine di #minacce dai no vax, #Fedriga finisce sotto scorta: “Spero duri poco”. #covid - renatobrunetta : Mando un abbraccio all'amico @M_Fedriga per le vili minacce ricevute da fanatici #NoGreenPass per la sua posizione… - Marisab79879802 : RT @gallina_di: Fedriga, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, sotto scorta per le minacce dei no vax ????? chi lo ha stabilito siano “N… - Radio1Rai : ??#Fedriga sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute dal mondo no vax -