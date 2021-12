Margaret Qualley sorpresa dal successo di Maid (e dai tatuaggi della troupe): “Un’impresa realizzarla in pandemia” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Margaret Qualley non si aspettava il successo incredibile che la miniserie Maid ha riscosso in tutto il mondo su Netflix. L’attrice, già reduce da ruoli in The Leftovers e Fosse/Verdon, oltre che dalla partecipazione al film di Quentin Tarantino C’era una volta in America, ha conquistato una popolarità globale grazie al ruolo di una giovane madre vittima di violenza domestica che affronta una situazione di estrema povertà e fragilità emotiva, in un’America che stritola la classe lavoratrice tra precariato e burocrazia (qui la nostra recensione). Margaret Qualley ha dato vita al complesso personaggio del romanzo di Stephanie Land, ispirato alla stessa storia della scrittrice, e all’idea con cui Molly Smith Metzler l’ha adattato in una serie tv. Il format è rimasto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)non si aspettava ilincredibile che la miniserieha riscosso in tutto il mondo su Netflix. L’attrice, già reduce da ruoli in The Leftovers e Fosse/Verdon, oltre che dalla partecipazione al film di Quentin Tarantino C’era una volta in America, ha conquistato una popolarità globale grazie al ruolo di una giovane madre vittima di violenza domestica che affronta una situazione di estrema povertà e fragilità emotiva, in un’America che stritola la classe lavoratrice tra precariato e burocrazia (qui la nostra recensione).ha dato vita al complesso personaggio del romanzo di Stephanie Land, ispirato alla stessa storiascrittrice, e all’idea con cui Molly Smith Metzler l’ha adattato in una serie tv. Il format è rimasto ...

