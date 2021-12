Manovra | FI insiste | 3 miliardi per allargare taglio Irap

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manovra insiste

Agenzia ANSA

Abolizione dell'Irap per le persone fisiche e le società di persone: è la proposta contenuta in uno dei circa 170 emendamenti allaindicati come 'segnalati' da Forza Italia. L'abolizione per queste categorie dal primo gennaio 2022 dell'imposta regionale sulle attività produttive, ha oneri stimati in 3 miliardi di euro. .Buonatargata Crocco - Boaventura, la sfera vaga per tutta l'area di rigore senza che ... Monsignoricon il portiere di movimento e proprio Canabarro centra la traversa dopo una nuova ...Abolizione dell'Irap per le persone fisiche e le società di persone: è la proposta contenuta in uno dei circa 170 emendamenti alla manovra indicati come 'segnalati' da Forza Italia. (ANSA) ...Ieri è toccato a Lega, Forza Italia e Pd. Il partito di Matteo Salvini insiste per mettere le mani sulla dote destinata al Reddito di cittadinanza per dirottarla al taglio delle bollette. E ancora. Il ...