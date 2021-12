Mancini | Accordo con un club inglese? Non è vero Penso a qualificarci al Mondiale

(Di martedì 7 dicembre 2021) "Unverbale con undi Premier League ? Non è. Il mio obiettivo è quello di arrivare ale riuscire a vincerlo". Robertorespinge al mittente le voci di mercato che lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Accordo

"Unverbale con un club di Premier League ? Non è vero. Il mio obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo". Robertorespinge al mittente le voci di mercato che lo ......Robertoè concentrato solamente sui prossimi impegni dell'Italia. Le parole del ct, dalla presentazione del libro Photoansa 2021 a Roma, riprese da gazzetta.it. DICHIARAZIONI - "Un...Il commissario tecnico azzurro spegne le voci riguardanti il suo futuro e carica la sua Nazionale: "Abbiamo ancora delle possibilità di arrivare al Mondiale" ...Mancini ha parlato del suo futuro, ribadendo di non avere alcuna intenzione di lasciare la Nazionale Roberto Mancini ha in testa solo la Nazionale italiana. Il ct azzurro ha ribadito la sua volontà ri ...