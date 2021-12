Liti reali anche tra George e Charlotte | la ragione delle discussioni tra i due principini

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Continuano ad emergere rivelazioni “divertenti” dal nuovo podcast Apple+ Time to Walk del principe William. Il Duca di Cambridge ha infatti svelato che il principinoe la principessinanon vanno molto d’accordo dal punto di vista musicale, tanto dagare ogni mattina per decidere quale canzone mettere. “Quello che mi ha stupito è quanto i miei figli abbiano già ereditato l’amore per la musica, tipico della mia famiglia – ha detto William – La maggior partemattine si verifica un enormegio trasu quale canzone debba essere ascoltata”. LEGGI=> Il Principe William si racconta: un tenero racconto su Lady D e quell’incidente shock… William ha poi spiegato che basta far partire ...

