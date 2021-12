La Juve batte il Genoa Milan | Inter e Atalanta corrono | la Lazio ritrova se stessa con la Samp

Advertising

sara_1d_juve : RT @juventusfc: 9' | SUPER GOOOOOOOOOL! @Cuadrado batte un corner da sinistra. E lo batte talmente bene che il suo cross a giro entra nel… - periodicodaily : Cuadrado e Dybala: la Juventus batte 2-0 il Genoa - PeriodicoDaily Sport #juve #genoa @lavocedelduke - yoshi5477 : RT @jup1897: FINITA! La #Juve batte il Genoa per 2-0 con i goal di #Cuadrado e #Dybala ???? Commenti? #JuveGenoa - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ?? Vittoria convincente della Juve che batte il Genoa con la doppia magia di Cuadrado e Dybala, una per tempo: risultato che… - AlbOr_EsSence : RT @JuvMania: La #Juventus batte il #Genoa per 2-0, decidono i gol di #Cuadrado e #Dybala. Avanti Juve! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve batte

Azione personale in campo aperto di Johnsen ; in area veronese, l'attaccante norvegese appoggia al centro per Crnigoj che, freddo,Montipò per il 2 - 0. Trascinato dal pubblico del Penzo, il ...Questa volta allo Stadiumil Genoa per 2 - 0 con una raffinata invenzione balistica di ... Abbastanza da essere prese in considerazione, ma forse non abbastanza per rimettere lain corsa per ...Perle e tensione ma la Juve non può essere considerata guarita" scrive il Corriere dello Sport commentando il 2-0 della Juve sul Genoa. Successo con i gol di Cuadrado e Dybala, ..."Firmiamo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Simone Inzaghi ...