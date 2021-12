I no vax che prendono in giro il green pass con gli adesivi dei QR Code (Di lunedì 6 dicembre 2021) QR Code, red Code. Visto che oggi è il giorno dell’entrata in vigore del super green-pass (quello che permette di effettuare alcune attività pubbliche soltanto se si è vaccinati o guariti dal Covid-19), i no-vax a cui questa cosa proprio non scende giù stanno mettendo in campo alcune azioni di protesta notevoli. Come, ad esempio, quella di inondare con adesivi di QR Code un po’ particolari fermate di autobus, metro, buche delle lettere, parabrezza delle automobili, porte degli studi medici. In realtà questi QR Code – del tutto simili esteticamente a quelli derivanti dalla certificazione verde – non rimandano ad alcun dato personale o ad alcuna situazione sanitaria: sono, al contrario, dei consigli di lettura. LEGGI ANCHE > La lista di proscrizione su Telegram dei ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 dicembre 2021) QR, red. Visto che oggi è il giorno dell’entrata in vigore del super(quello che permette di effettuare alcune attività pubbliche soltanto se si è vaccinati o guariti dal Covid-19), i no-vax a cui questa cosa proprio non scende giù stanno mettendo in campo alcune azioni di protesta notevoli. Come, ad esempio, quella di inondare condi QRun po’ particolari fermate di autobus, metro, buche delle lettere, parabrezza delle automobili, porte degli studi medici. In realtà questi QR– del tutto simili esteticamente a quelli derivanti dalla certificazione verde – non rimandano ad alcun dato personale o ad alcuna situazione sanitaria: sono, al contrario, dei consigli di lettura. LEGGI ANCHE > La lista di proscrizione su Telegram dei ...

