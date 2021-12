Green Pass, Fedriga: “Attività aperte anche in zona arancione” (Di lunedì 6 dicembre 2021) MILANO – “Sul super Green Pass Salvini ha fatto una sintesi corretta. Per me non è strumento coercitivo, ma di libertà, oggi diamo la garanzia a tutte le Attività economiche di tenere aperto non solo in zona gialla ma anche arancione. Possono avere una prospettiva perché hanno la certezza che resteranno aperti. Secondo le nostre previsioni il Friuli Venezia Giulia non dovrebbe arrivare in zona arancione, ma se anche fosse, le Attività sanno che possono restare aperte, glielo dovevamo. Il super Green Pass farà accedere agli impianti di sci”. Così il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) MILANO – “Sul superSalvini ha fatto una sintesi corretta. Per me non è strumento coercitivo, ma di libertà, oggi diamo la garanzia a tutte leeconomiche di tenere aperto non solo ingialla ma. Possono avere una prospettiva perché hanno la certezza che resteranno aperti. Secondo le nostre previsioni il Friuli Venezia Giulia non dovrebbe arrivare in, ma sefosse, lesanno che possono restare, glielo dovevamo. Il superfarà accedere agli impianti di sci”. Così il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano...

