Enzo Paolo Turchi | “morte 2 sorelle” | la terribile confessione

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sarà ospite di Grande Fratello Vip il ballerino dell’uomo. Entrerà oggi nella casa del Grande Fratello Vip per poter riabbracciare dopo mesi la moglie, Carmen Russo, il noto ballerino. Nato e cresciuto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, classe 1949, il marito della nota showgirl ha avuto un’infanzia davvero difficile. (screenshot video)Con al suo fianco Carmen Russo, qualche tempo fa, ne ha parlato nel corso di un’intervista televisiva. Proprio a ‘Io e te’, il programma condotto da Pierluigi Diaco nell’estate di Raiuno, il ballerino ha confidato che per lui fu davvero difficile quello che ha vissuto nel suo passato. Leggi anche ->e l’infanzia da incubo: “Facevo le pulizie e una prostituta mi dava da mangiare” Peraltro, proprio in ...

Carmen Russo nei giorni scorsi ha messo in allarme i suoi sostenitori, difatti la ballerina è preoccupata delle difficoltà che suo marito Enzo Paolo Turchi stia incontrando per gestire le giornate di Maria. Sono trascorsi tre mesi e per la showgirl è giunto il momento di uscire dalla Casa per stare insieme alla sua famiglia e ... Ad allietare la puntata odierna ci penserà la visita a sorpresa di Enzo Paolo Turchi, l'amato marito di Carmen Russo con cui lei è sposata da quasi 35 anni.