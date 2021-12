Elezioni | è scontro su ipotesi Conte | Calenda pronto a sfidare leader M5S Adnkronos

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. () - La faccenda è ancora ai 'se'. E il primo 'se' da sciogliere è quello legato alla volontà di Giuseppe. Si candiderà al collegio di Roma 1? Fonti M5S fanno sapere che le perplessità superano le certezze, insomma 'più che no che sì'. Alle 18 ilM5S terrà una conferenza stampa e potrebbe chiarire le sue intenzioni. Tuttavia è bastata l'per far saltare per aria il possibile 'campo largo' del centrosinistra. In testa Azione con Carloal duello conse l'ex-premier M5S dovesse accettare la candidatura. Una sfida dall'esito incerto viste le percentuali ottenute daldi Azione alle recenti comunali nel I Municipio della Capitale. E poi c'è Italia Viva con Matteo Renzi che parte subito ...

...perché avrebbe preferito entrare in parlamento dalla via maestra delle prossimee non per ... Con un tweet che lascia presagire unoall'ultimo voto. Perché i voti pesano, in quel ...Anche il derelitto Honduras ha mandato un segnale: nelledel 28 novembre, dodici anni dopo ...in ottobre 2022 si voterà in Brasile dove Lula da Silva è tornato in campo e locon ...(Adnkronos) – Se fonti vicine a Conte si fa sapere che rispetto alla candidatura a Roma ci sono “fortissime perplessità”, l’incertezza non ferma Calenda che brucia i tempi e annuncia la sua candidatur ...Dopo lo stop a Draghi sul prelievo solidale, non c’è intesa sui soldi del taglia-bollette. E dietro s’allunga l’ombra della corsa alla presidenza ...