Ditonellapiaga: al Festival con la Rettore (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’artista romana classe 1997, Ditonellapiaga, parteciperò alla 72esimo Festival di Sanremo con Donatella Rettore. Chi è Ditonellapiaga? Nuova icona urban, Ditonellapiaga spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale. Il 24 novembre è uscito il nuovo singolo Non ti perdo mai, scritto con Fulminacci. Il 23 aprile 2021 è uscito Morsi, il suo primo EP che raccoglie i due singoli di anticipazione, tre tracce nuove di zecca e un remix di Populous. A quasi tre mesi di distanza è uscito l’EP Morsi Remix con l’intervento di alcuni dei più sofisticati ed eleganti interpreti della nuova scena elettronica: Bawrut, Whitemary, Foresta e Lorenzo BTW, oltre allo stesso Populous. Nel frattempo, ha firmato per Magellano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’artista romana classe 1997,, parteciperò alla 72esimodi Sanremo con Donatella. Chi è? Nuova icona urban,spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale. Il 24 novembre è uscito il nuovo singolo Non ti perdo mai, scritto con Fulminacci. Il 23 aprile 2021 è uscito Morsi, il suo primo EP che raccoglie i due singoli di anticipazione, tre tracce nuove di zecca e un remix di Populous. A quasi tre mesi di distanza è uscito l’EP Morsi Remix con l’intervento di alcuni dei più sofisticati ed eleganti interpreti della nuova scena elettronica: Bawrut, Whitemary, Foresta e Lorenzo BTW, oltre allo stesso Populous. Nel frattempo, ha firmato per Magellano ...

Advertising

rtl1025 : ?? Annunciati ufficialmente da #Amadeus i nomi dei Big in gara al Festival di #Sanremo2022: Elisa, Dargen D'amico, G… - musicanotizie : Ditonellapiaga con Donatella Rettore in gara al Festival di Sanremo 2022 - zazoomblog : Ditonellapiaga con Donatella Rettore in gara al Festival di Sanremo 2022 - #Ditonellapiaga #Donatella #Rettore - Lopinionista : Ditonellapiaga con Donatella Rettore in gara al Festival di Sanremo 2022 - giovannizambito : -