Conte tentato da Letta | il 16 gennaio pronto ad entrare in Parlamento da Roma 1 per bilanciare la svolta “a destra” di Renzi

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppepreferirebbeinper una legislatura intera. Tuttavia l’ex premier potrebbe cedere alle lusinghe di Enrico. Il capo dei grillini potrebbe essere il candidato di coalizione per il collegio di1. Il posto lasciato libero dal sindaco Roberto Gualtieri e prima di lui da Paolo Gentiloni, una sorta di collegio blindato per i dem. Cosa vogliono in cambio(e Bettini)? Innanzitutto suggellare il patto dem grillini per la coalizione giallorossa alle prossime politiche e poi stringere accordi in vista della partita del Quirinale. Giuseppeda parlamentare può inoltre controllare da vicino i gruppi, al pari di Enricoentrato dal collegio di Siena. Le suppletive si terranno il 16 ...