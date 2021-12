Ciro Ferrara: “Juve fuori dai giochi, per lo Scudetto sarà una corsa a quattro” (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex Juve e Napoli dice la sua sulla corsa Scudetto e sulle sue pretendenti Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato delle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’exe Napoli dice la sua sullae sulle sue pretendenti, ex difensore di Napoli entus, ha rilasciato delle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ilnapolionline : Ciro Ferrara: 'Napoli? Più che dignitoso contro l'Atalanta e per lo scudetto si deciderà in Primavera' -… - l_honestly : @1926Azzurro @sharmel84 @LLeMisanthrope @DAZN_IT Per non parlare quelli dallo studio.... Mi taccio su Ciro Ferrara ?? - nkunkismo : come vola la Juve senza Ciro Ferrara - SampNews24 : #Ferrara: «#Sampdoria squadra viva. Non ha problemi fisici» - _gioesposito : Comunque come gufa Valsecchi solo Ciro Ferrara con il Napoli. #SaudiArabianGP -