“C’è lo stop”. L’annuncio di Alberto Matano: la decisione della Rai su La vita in diretta è obbligata (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’annuncio l’ha dato direttamente Alberto Matano durante la puntata del 6 dicembre e riguarda lo stop de ‘la vita in diretta’. Ovviamente il pubblico è rimasto un po’ deluso, visto che non si aspettavano di dover ascoltare questa informazione in diretta. Precisiamo comunque che non si tratta di una decisione definitiva riguardante la trasmissione, ma di una fermata obbligata e momentanea per lasciare spazio ad un altro appuntamento altrettanto importante e certamente non rinviabile. Qualche settimana fa Alberto Matano ha avuto come ospite Giovanna Botteri. La giornalista ha commentato i casi trattati ma ha anche avuto modo di rivedere alcuni spezzoni tratti da servizi da lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)l’ha datomentedurante la puntata del 6 dicembre e riguarda lode ‘lain’. Ovviamente il pubblico è rimasto un po’ deluso, visto che non si aspettavano di dover ascoltare questa informazione in. Precisiamo comunque che non si tratta di unadefinitiva riguardante la trasmissione, ma di una fermatae momentanea per lasciare spazio ad un altro appuntamento altrettanto importante e certamente non rinviabile. Qualche settimana faha avuto come ospite Giovanna Botteri. La giornalista ha commentato i casi trattati ma ha anche avuto modo di rivedere alcuni spezzoni tratti da servizi da lei ...

Advertising

Modsun231 : Ma perché continuate a rispondere a quella? Lo sapete che lo fa di proposito,bloccatela e stop.Con tutto il rispett… - wikigreg : @francesco_certo La poesia è composta dai gesti non decantati dalle classifiche, come quello stop a Cittanova che solo chi c'era sa - Efrem57816894 : RT @chezbabs: @ladyonorato Cara Francesca, non annulleranno mai nulla. Mai. Dovevate fermarlo voi. Invece, tutti asserviti. Spiace. Avete d… - vtdm90 : RT @RionChaos: @lucaminafro @SkySportF1 C'erano la sc e Seb ha preso lo stop&go per la sua reazione più che il contatto in sé. Max ieri ha… - radionowher : @alby61 @Ettore_Rosato Allora non c'è niente da fare non sai leggere. Stop. -