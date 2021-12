Bargiggia | “Napoli | gli infortuni non sono sfortuna De Laurentiis vuole spiegazioni | Due questioni da chiarire”

(Di lunedì 6 dicembre 2021)parla dei troppisubiti dalin questa stagione, Dechiama a rapporto lo staff medico e tecnico. NOVEPER ILIn meno di tre settimane ilha perso pero ben nove giocatore, l’ultimo in ordine di tempo è stato Lobotka. Trauma contusivo per il centrocampista slovacco. Il giocatore si è infortunato durante la partita con l’Atalanta in seguito ad una botta presa in campo. Lobotka ha provato a restare sul terreno di gioco, ma dopo pochi minuti si è dovuto arrendere. Sulla questionenel, ai microfoni di !station Radio è intervenuto il giornalista Paolo: “Il, nelle ultime cinque partite, tra ...

Il celebre giornalista sportivo, Paololancia la bomba di calciomercato in casa: 'Lorenzo Insigne ha un accordo con l'Inter...'. Dopo l'amarissimo pareggio (2 - 2) racimolato ieri sera nel turno infrasettimanale di Serie A ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Mertens, la moglie Kate: "Dipendesse da me resterei a, abbiamo trovato un paradiso": "Insigne accordo con l'Inter. Rinuncia al ...Bargiggia parla dei troppi infortuni subiti dal Napoli in questa stagione, De Laurentiis chiama a rapporto lo staff medico e tecnico.Il Napoli potrebbe far registrare un paio di operazioni sul fronte entrate nella prossima sessione di trattative del mese di gennaio.