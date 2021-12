Alcune caratteristiche dello Xiaomi 12 Lite, lanciato tra pochi mesi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo Xiaomi 12 Lite è nei piani del produttore cinese, probabilmente insieme allo Xiaomi 12 Lite Zoom, un altro dispositivo di fascia media pure previsto dall’OEM (anche se forse non per il mercato occidentale). Stando a quanto riportato da ‘Xiaomiui.net‘, lo Xiaomi 12 Lite, conosciuto con il codice ‘taoyao‘, sarà spinto dal processore Snpadragon 778G o 780G+, ed avrà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz (parliamo, quindi, di un pannello che, se confermato, darà parecchie soddisfazioni a chi deciderà di puntare sullo Xiaomi 12 Lite, che, seppur di fascia intermedia, vanterebbe uno schermo di un livello superiore). Il lettore di impronte digitali sarà collocato sotto il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo12è nei piani del produttore cinese, probabilmente insieme allo12Zoom, un altro dispositivo di fascia media pure previsto dall’OEM (anche se forse non per il mercato occidentale). Stando a quanto riportato da ‘ui.net‘, lo12, conosciuto con il codice ‘taoyao‘, sarà spinto dal processore Snpadragon 778G o 780G+, ed avrà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz (parliamo, quindi, di un pannello che, se confermato, darà parecchie soddisfazioni a chi deciderà di puntare sullo12, che, seppur di fascia intermedia, vanterebbe uno schermo di un livello superiore). Il lettore di impronte digitali sarà collocato sotto il ...

Advertising

_Basteez_ : @GiuseppeRiefol4 @AppleEDU A parte il fatto che sarebbe bellissimo poter scegliere alcune caratteristiche della pro… - InsideMarketing : Con la storia di una bambina che cerca di salvare un pupazzo di neve, in occasione di #Natale 2021 #Apple ha illust… - Louismydaddyy : @lwts666 Appunto a parte alcune caratteristiche fisiche proprio non riesco ad associarli come “harry e loui” - Mrgold_original : Martedì ore 18.00 vi aspetto tutti per divertirci insieme per approfondire le caratteristiche dei Components nel Ga… - SalvoBarbaro : RT @ComitatoPiero: Il rider sarà considerato dipendente in base ad alcune caratteristiche, come ad esempio se non corre il rischio d’impres… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcune caratteristiche Xylella, arrivano i cani Le sue particolari caratteristiche hanno reso il cane indispensabile per svolgere alcune attività per l'uomo. Grazie al suo fiuto, all'inizio veniva utilizzato per prevalentemente per la caccia, ...

Reggio. Al restauro dei Chiostri di San Pietro la Menzione d'onore al Premio Gubbio I lavori nominabili hanno in comune alcune caratteristiche: sono tutti localizzati in Italia, in città e territori d'interesse storico, dove contribuiscono al recupero dei patrimoni e dei contesti ...

Credi all’oroscopo? Sei narcisista e meno intelligente della media Galileo Le ultime anticipazioni su Motorola Moto Edge X30 e Samsung Galaxy S21 FE Nelle scorse ore il produttore ha confermato alcune delle principali caratteristiche di Motorola Moto Edge X30, come una fotocamera frontale da 60 megapixel e due sensori fotografici da 50 megapixel s ...

Le sue particolarihanno reso il cane indispensabile per svolgereattività per l'uomo. Grazie al suo fiuto, all'inizio veniva utilizzato per prevalentemente per la caccia, ...I lavori nominabili hanno in comune: sono tutti localizzati in Italia, in città e territori d'interesse storico, dove contribuiscono al recupero dei patrimoni e dei contesti ...Nelle scorse ore il produttore ha confermato alcune delle principali caratteristiche di Motorola Moto Edge X30, come una fotocamera frontale da 60 megapixel e due sensori fotografici da 50 megapixel s ...