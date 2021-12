Venezia, Molinaro: «Siamo delusi ma questo match ci serva per il futuro» (Di domenica 5 dicembre 2021) Cristian Molinaro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta del Venezia contro il Verona Cristian Molinaro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta del Venezia contro il Verona. match – «E’ evidente come ci sia grande delusione da parte nostra. Dopo un primo tempo quasi perfetto non Siamo riusciti a tenere ritmo e aggressività che in A sono necessari. Non è mai facile parlare dopo gare del genere, ma è importante rialzare la testa già da domani, dobbiamo prendere quanto successo oggi per crescere nel futuro. Dal 3-1 in poi Siamo andati in difficoltà, ci deve servire per il futuro, da parte mia ci sarà il massimo impegno nell’aiutare i compagni, non ci aspettavamo di arrivare a certi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Cristianha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta delcontro il Verona Cristianha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta delcontro il Verona.– «E’ evidente come ci sia grandeone da parte nostra. Dopo un primo tempo quasi perfetto nonriusciti a tenere ritmo e aggressività che in A sono necessari. Non è mai facile parlare dopo gare del genere, ma è importante rialzare la testa già da domani, dobbiamo prendere quanto successo oggi per crescere nel. Dal 3-1 in poiandati in difficoltà, ci deve servire per il, da parte mia ci sarà il massimo impegno nell’aiutare i compagni, non ci aspettavamo di arrivare a certi ...

