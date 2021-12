Vaccino 5-11 anni, Rasi: “Nei reparti crescono casi severi Covid tra i bambini” (Di domenica 5 dicembre 2021) Vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5-11 anni, la campagna di immunizzazione partirà a breve. ”Ci aspettiamo un avvio cauto, perché anche qui chi poteva stare zitto non l’ha fatto, chi ha parlato senza avere ancora i dati non l’ha fatto” ha detto il consigliere del commissario straordinario Figliuolo, Guido Rasi, a Mezz’ora in più’ sui ‘Rai3’. ”La società italiana di pediatria si è espressa in maniera inequivocabile, stanno vedendo crescere nei reparti forme di Covid severo nei bambini, il Covid nei bambini può durare a lungo come il long Covid negli adulti e quello è il pericolo più grosso perché il virus è sperimentale non il Vaccino”. ”I 4 milioni di bambini ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021)anti-aitra i 5-11, la campagna di immunizzazione partirà a breve. ”Ci aspettiamo un avvio cauto, perché anche qui chi poteva stare zitto non l’ha fatto, chi ha parlato senza avere ancora i dati non l’ha fatto” ha detto il consigliere del commissario straordinario Figliuolo, Guido, a Mezz’ora in più’ sui ‘Rai3’. ”La società italiana di pediatria si è espressa in maniera inequivocabile, stanno vedendo crescere neiforme disevero nei, ilneipuò durare a lungo come il longnegli adulti e quello è il pericolo più grosso perché il virus è sperimentale non il”. ”I 4 milioni di...

Advertising

RobertoBurioni : Porro dimentica che il 29 agosto 2021 un vaccino sotto i 12 anni non aveva senso per un motivo molto semplice: non… - ladyonorato : Quanti sono i ricoverati in T.I. per reazioni avverse? Perché di questi casi non si parla e non si raccolgono i dat… - TgLa7 : Braccio di #silicone: sarebbe un medico odontoiatra biellese di 57 anni sospeso dalla professione perché non vaccin… - Daniele85pari : RT @IlBeneVincera: Caro Draghi, caro padre Livio, caro Ministro Speranza, andate a Fiumicello ( Gorizia) e dite ai genitori di Giada F. (… - Noninfluente : RT @nmirotti: @Noninfluente Pensa a quelli che da 10 anni fanno il vaccino antinfluenzale e si beccano ugualmente l'influenza. Certo che il… -