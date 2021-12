Sorrento - Positano, l'utramaratona al 'sorrentino' Gargiulo (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo due anni e tanti mesi bui causa pandemia da Covid 19 la Sorrento che corre è finalmente tornata con 1600 partecipanti da circa 40 nazioni, per la Sorrento Positano Ultramarathon di 54km e ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo due anni e tanti mesi bui causa pandemia da Covid 19 lache corre è finalmente tornata con 1600 partecipanti da circa 40 nazioni, per laUltramarathon di 54km e ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Sorrento Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, tripletta e record per Noora Honkala https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Sorrento Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, tripletta e record per Noora Honkala https://… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Sorrento Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, tripletta e record per Noora Honkala https://… - napolimagazine : Atletica, Sorrento Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, tripletta e record per Noora Honkala - apetrazzuolo : Atletica, Sorrento Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, tripletta e record per Noora Honkala -