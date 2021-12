Sassuolo, Dionisi: 'Dimostrato di non voler perdere. Bene Raspadori' (Di domenica 5 dicembre 2021) LA SPEZIA - Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , ha commentato il pareggio (2 - 2) in casa dello Spezia : " Raspadori penso sia stato determinante: ha concluso, finalizzato, ha trovato delle ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) LA SPEZIA - Alessio, allenatore del, ha commentato il pareggio (2 - 2) in casa dello Spezia : "penso sia stato determinante: ha concluso, finalizzato, ha trovato delle ...

